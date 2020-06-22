2 bakan afet için Bursa'da - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin kaybolduğu sel felaketi için Bursa'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam felaket bölgesinde inceleme yapıp Ankara'ya dönmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öğle saatlerinde yeniden Bursa'ya geldi.

2 bakanı taşıyan uçak Yenişehir Havalimanı'na indi. Bakanlar inceleme yapmak üzere felaketin yaşandığı Kestel'in Dudaklı ve Kayacık Köyü bölgesine geçtiler.

(İHA)