2 BAKANLIK ARASINDA YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI PROTOKOLÜ İMZALANDI

KOSGEB 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' protokolü Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalandı.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hayata geçirmek için düzenlenen KOSGEB "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' protokolü bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imza töreninde, "Kültür ve Tuzim Bakanlığımızla geliştirdiğimiz program ile bu meslekleri hayata geçirmek istiyoruz. Sağlayacağımız desteklerle usta çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkar yetiştirilmesine katkı sunacağız. İlk defa uygulanacak bu desteğin süreçlerini büyük bir titizlikle çalıştık. Kültür mirasımızın taşıyıcısı olan tüm zanaatkarlarımızı kapsamaya özen gösterdik. Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler listesi var. Bu listede 31 farklı ham maddeyle üretim yapan meslekler yer alıyor. Belki çoğumuzun hiç duymadığı bir kısmımızın da unuttuğu meslekler var. Sedef kakmacılık, şimşir tarak yapılmalı. Çeşme bülbülü, hebbahlık, kök boyacılığı, dantel örme, hallaçlık, kalpkavi, kazaziye yapımı diye uzayıp giden bir listeden bahsediyoruz. İşte biz de programı kurgularken bu listeyi esas aldık. Mesleklerin bu listede yer alan ustalarımız vereceğimiz destekten yararlanacak ve böylece yeni insanların yetişmesini önü açılmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın sanatçı tanıtma kartına sahip olanlar veya yaşayan insan vazifeleri ulusal envanterinde yer alanlarda bu programdaki desteklerden faydalanabilecekler. Tüm unsurlarıyla birlikte 250 bin liraya kadar çıkabilecek bir hibe desteğinden bahsediyoruz. Ben biraz önce bakanımıza söyledim. Eğer bu rakamın revize edilmesi gerekiyorsa buna da hazırız. Bu hususta adım atabiliriz." dedi.

BAKAN ERSOY: KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ADINA ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeleri güçlendirip bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bakanlığımız tarafından sanatçı tanıtma kartı verilen veya sahibi yaşayan insan hazineleri ulusal envanterinde yer alan ya da Ticaret Bakanlığımız tarafından yayınlanan geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin listesinde yer alan işletmelere KOSGEB aracılığıyla destekler sağlanacak. İşletmelere hibe şeklinde geri ödemesiz olarak işletme ve yetiştirme desteği, makine teçhizat gideriyle tanıtım ve pazarlama desteği olmak üzere dört tür destek olarak planlandı. Destek programı sayesinde hem derneğimizdeki usta çırak ilişkisinin canlandırılması ve sanatçıların iş gücü ile desteklenerek atölyelerinin geliştirilmesi hem de kişilerin meslekleri yerinde öğrenerek yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmekte. Gençlerimizin dışarıdan dayatılan kültürlerle yetişmesini değil. Kendi kültür ve medeniyetimizin değerleriyle yetişen şahsiyet sahibi üreten, güçlü bireyler halk olmasını arzu ediyoruz. Elbette gençlerimiz dünyayı tanıyacak, farklı kültürleri keşfedecek, evrensel bir bakış açısına sahip olacak. Ancak farklılıklar karşısında özgüven sahibi olabilmeleri için önce üzerine bastıkları toprağın sağlam olması gerektiğini de asla unutmayacağız. Bu toprakların ustalarının ve sanatkarlarının tarihi birikimlerinin olan yeteneklerin yaşatılması, kültürel mirasın korunması adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.