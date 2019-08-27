Edirne'de, 16 takımın katılımıyla düzenlenen 2. Balkan Basketbol Turnuvası başladı.

Edirne Valiliği ve Edirne Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü işbirliğinde "Balkanlar Potada Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan ve Makedonya'dan gelen takımlardan toplam 400 sporcu katıldı.

Genç, yıldız, küçük ve minik kategorilerinde Mimar Sinan Spor Salonu ve DSİ Spor Salonu'nda parkeye çıkan basketbolcular şampiyon olmak için ter döküyor.

Turnuva koordinatörü Onur Güler, turnuvanın sezon öncesi oyunculara iyi bir hazırlık olduğunu söyledi.

Edirne'nin ev sahipliğinde geniş katılımlı güzel bir turnuva düzenlendiğini belirten Güler, "Turnuva güzel maçlarla başladı. Genç sporcular için çok önemli bir tecrübe. Uluslararası özelliği olan bu turnuva sporcuların gelişimine önemli katkı sağlayacak. Dostluk içinde güzel bir turnuva oluyor. Tüm takımlara başarılı bir turnuva diliyorum." şeklinde konuştu.