2 belde belediyesi kardeş oldular - Son Dakika

Bilecik'e bağlı Bayırköy ile Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga belediyeleri kardeş belediye oldular.

Bayırköy Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan meclis sonrası değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Dodurga beldemize 2014 yılından bu güne güzel eserler kazandıran Belediye Başkanımız Selim Tuna ile olan kardeşlik bağlarımıza belediye meclislerimizin oy birlikleri ile aldığı kararlarla Bayırköy Belediyemiz ve Dodurga Belediyemiz kardeş belediye oldu. Alınan bu kararların beldelerimize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK