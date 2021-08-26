2. Bergama Tiyatro Festivali'nin açılış töreni yapıldı - Son Dakika

2. Bergama Tiyatro Festivali ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Bergama Kermesi Tiyatro ve Bergama Fotoğraf Sergisi" açılışları gerçekleştirildi.

Bergama Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreninde Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Gökhan Gönlügür birlikte kurdeleyi kesti.

Festival kapsamında,Bir Baba Hamlet (Baba Sahne), Demiryolu Hikayecileri (Kumbaracı50), Fü (Tiyatro Terminal), Herkes Kocama Benziyor (Kadıköy Emek Tiyatrosu), İşgüzar Bir Tekerrür (Tiyatro Peron), Sesin Resmi (Dot Tiyatro), Taşıdıklarımız (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Vahşet Tanrısı (DasDas) oyunları sahnelenecek.

"Dünyadan Seçkiler" başlığı altında Mandala-David Somlo (Macaristan) ile Petite Mecanique Humaine-Cie Kontamine (Fransa) bu yılki festival programında yer alacak.

Festival kapsamında "Bergama'dan", "Çocuklar" başlıklarında da çeşitli oyunlar izleyiciler ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), Bergama Ticaret Odası (BERTO) desteği ile düzenlenen festival kapsamında 25 oyun sahnelenecek.