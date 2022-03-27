"2. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri" etkinlikleri sona erdi - Son Dakika
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"2. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri" etkinlikleri sona erdi

27.03.2022 20:41
"2. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri" etkinlikleri sona erdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen "2. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri" etkinlikleri sona erdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen "2. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri" etkinlikleri sona erdi.

Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, yaptığı açıklamada, ilçede ikincisi düzenlenen ve bir hafta süren etkinliklerin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Etkinliklere ilgi gösteren yayınevi, yazar, sanatçı ve katılımcılara teşekkür eden Gökmen, "Gerçekten çok güzel bir program oldu. İlçenin salonlarında gösteriler, söyleşiler, etkinlikler, masallar anlatılırken, öğrenciler ve yetişkinlerin de oldukça eğlendiklerine şahit olduk. Suluhan Kervansarayı'nda açılan kitap fuarında nerdeyse her gün iki yazar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Kültür etkinliği amacına ulaştı. Bugün de havanın iyi olması dolayısıyla Beypazarı'na akın eden insanlar, kitap fuarını gezerek kitap satın almaya çalıştı." dedi.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz da bu tür etkinlikler sayesinde ilçeyi ziyaret edenlerin sayısının artığını söyledi.

"Suluhan Kervansarayı cıvıl cıvıl oldu. Yazarlar bir yandan kitaplarını imzalamakla meşgul olurken okurlar da kitap satın almayı sürdürüyordu."diyen Poyraz, etkinliklere ilgi gösterenlere teşekkür etti.

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Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor

Aydın Gökmen, Beypazarı, Ankara, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '2. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri' etkinlikleri sona erdi - Son Dakika


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