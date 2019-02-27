Son Dakika Haberleri: 2 bin 145 kaçak yapı yıkılacak

2 bin 145 kaçak yapı yıkılacak

2 saat önce

Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceklerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde tespit edilen 2 bin 145 kaçak yapının yıkılacağını söyledi.

2 bin 145 kaçak yapı yıkılacak, System.String[]
Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceklerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde tespit edilen 2 bin 145 kaçak yapının yıkılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:50 

Türkiye, Murat Kurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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