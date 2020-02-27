Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında topalm 2 bin 153 personel alımı yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlanan "Aday Memur Temel Eğitimi"ne katıldı. Eğitimin kapanış toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, "Bu eğitimlerdeki amacımız, her kademe, her kadro ve unvanda görev yapan personelimizin hizmetlerini en iyi, en hızlı ve en kaliteli şekilde yürütmek adına, gelişim odaklı projeler üreten, şeffaf ve eşit yönetim izleyen, sürekli öğrenmeyi kendine ilke edinen, yenilikleri takip eden, çözüm odaklı, inisiyatif ve sorumluluk sahibi insan kaynağı oluşturma hedefine bağlıdır. Konusunda deneyimli, bilgili, yeniliğe açık, hedef kitlesine dokunabilen, adil ve vizyon sahibi yöneticiler kazandırmak, ekip ruhu bilinciyle daha etkin ve verimli şekilde çalışılmasını sağlamak da bizim bu eğitimlerdeki öncelikli beklentilerimizdendir" şeklinde konuştu.

"İHTİYAÇ OLDUKÇA GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILIYOR"

"Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Başvuru tarihi en yakın zamanda Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir. İhtiyaç oldukça Bakanlığımız kendisine kadrolu eleman alımı konusunda gerekli başvuruları, gerekli kurumlara yapıyor, izinleri alıyor ve devam ediyor. Özellikle meslek mensuplarımıza tavsiyem, Bakanlığımızda çalışmak ödüldür, müjdedir ama eğer bunun için bugün imkan yoksa Bakanlığımızın kapısında beklemeyelim, çıkalım, dışarıda staj dahi olsa mutlaka çalışalım. Çünkü bizim 21. yüzyılda dışarıda çalışmış, özel sektörü bilen, özel sektör mantığıyla yetişmiş memurlarımıza, bakanlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var, bunu unutmayalım. Bakanlıkta çalışmak gönlümüze düştüyse çalışalım ama bir yandan da kendimizi geliştirmenin yoluna bakalım" diye belirtti.