Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 2 bin 163 kişi daha tahliye için yola çıktı" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 2 bin 163 kişi daha tahliye için yola çıktı"

28.02.2022 23:43
Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 2 bin 163 kişi daha tahliye için yola çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bugün 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşından dolayı bugün 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Dnipro, Odessa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 Türk vatandaşının yola çıktığını belirterek, "Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmiş, "Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlemlerini sürdüreceğiz." demişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 2 bin 163 kişi daha tahliye için yola çıktı" - Son Dakika
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