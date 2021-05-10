2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi - Son Dakika

2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi

10.05.2021 11:03

2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneği olarak gösteriliyor. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor.

Kaçak ve çarpık yapılaşmanın sembolü olan Sisdağı Yaylası, Türkiye'nin 82. ili olarak anılmaya başladı. Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası, kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneğini gözler önüne seriyor.

2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi! Yöre sakinleri 'Türkiye'nin 82. ili' olarak anıyor

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI SONRASI YIKIM BAŞLADI AMA GÖRÜNTÜ DEĞİŞMEDİ

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası'nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası, kaçak yapıların yıkılmasına rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı. Betonarme yapılarla site görünümüne kavuşan Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor.

2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi! Yöre sakinleri 'Türkiye'nin 82. ili' olarak anıyor

"BURASI YAYLA DEĞİL, BURASI TÜRKİYE'NİN KEŞFEDİLMEMİŞ 82. İLİ SİS DAĞI"

Türkiye'nin hiçbir yaylasından Sisdağı Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşma olmadığını belirten yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, "Doğayı korumasını bilmiyoruz. Aslında burası yayla değil, burası Türkiye'nin keşfedilmemiş 82. ili Sisdağı. Ben öyle diyorum. 82. il deyince bazıları yanlış anlayabilir burası Trabzon Şalpazarı ve Giresun yani iki ile hudut. 82. il dememdeki anlamı bu. Burası iç Anadolu'ndaki bir ili andırıyor. Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımız yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Aç kalan yaban ayıları evlere girip saldırıp talan ettiği için tadilat yapanlar olduğu söylendi. Sisdağını Türkiye'nin 82. ili dedik. Aslında il olunca ne olması lazım alt yapı gelmesi lazım. Türkiye'de yayla anlamında buradaki kadar bir yapılaşma başka yerde yok. Ben gözlemlediğim yok. Burası adeta bir şehir görünümünde" dedi.

2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi! Yöre sakinleri 'Türkiye'nin 82. ili' olarak anıyor

"RESMEN İSTİLA EDİLMİŞ"

Yöre sakinlerinden Abdullah Öztürk ise Sisdağı Yaylası'nın istila edildiğini dile getirerek, "Benim düşüncem burası resmen istila edilmiş. Çarpık yapılaşma 3-4 kat apartman yapılmış. Bir vatandaş olarak çok yanlış buluyorum. Devletin buraya el atması lazım bu gidişle dağlarımızın hiçbir özelliği kalmaz. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. İlerde bunları kaldırmak isteseler bile hafriyatı nereye atacaklar. Devletin bu işe bir an önce el atması lazım" ifadelerini kullandı.

2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi

Toros Dağları, Giresun, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi - Son Dakika


YORUMLAR (9)
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