Son Dakika Haberleri: 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
Son Dakika Güncel 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında - Son Dakika

2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında

6 saat önce

Giresun-Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.

2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında, System.String[]

Giresun- Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.


Karayollarına bağlı ekipler ulaşımın aksamaması ve aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken, soğuk hava çalışmaları olumsuz etkiliyor. - GİRESUN

Giresun, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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