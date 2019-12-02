2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
6 saat önce
Giresun-Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
Giresun- Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.
Karayollarına bağlı ekipler ulaşımın aksamaması ve aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken, soğuk hava çalışmaları olumsuz etkiliyor. - GİRESUN
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