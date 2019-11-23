Son Dakika Haberleri: 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu
Son Dakika Güncel 2 bin 250 personelle 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu - Son Dakika

2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.

Tunceli ilinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu düzenlendi.

Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel tim görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

2 bin 250 personelle Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:50:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]