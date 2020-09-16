2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancar alım kampanyası başladı

2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancar alım kampanyası başladı Kastamonu'da pancar alım kampanyası başladı Kastamonu'da 2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancarda alımlar başladı.

2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancar alım kampanyası başladı

Kastamonu'da pancar alım kampanyası başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da 2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancarda alımlar başladı.

Kastamonu Şeker Fabrikasında 2020-2021 yılı pancar işleme döneminin 58. Pancar Alım Kampanyası başladı. Açılışa korona virüs tedbirleri nedeniyle protokol üyeleri katılmadı. Fabrikada düzenlenen açılış kampanyasında konuşan Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Cantürk, çiftçilerin yoğun emek sarf ederek bakıp büyüttüğü şeker pancarının hasadına başladıklarını belirterek, "Çiftçimizin yetiştirdiği pancar, işçimizin ellerinde şekere dönüşerek soframızı tatlandıracak. Yaklaşık 180 milyon ton olan dünya şeker üretiminin yüzde 80'i şeker kamışından, yüzde 20'si şeker pancarından sağlanmaktadır. Şeker kamışı ekvatoral iklim bölgelerinde yetiştiğinden, ülkemiz şartlarında üretimi yapılamamakta, onun yerine şeker pancarı üretimi yapılmaktadır" diye konuştu.

"Üreticilerimize 63 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir"

Üreticilere 63 milyon TL ödeme yaptıklarını söyleyen Cantürk, "Şeker pancarı tarımı oluşturduğu katma değerle ülkeyi ve çiftçiyi zenginleştiren özellikle orta Anadolu şartlarında alternatifi olmayan kırsal kesimin sosyo-ekonomik durumunu iyileştiren bir sanayi bitkisidir. Şeker pancarı tarımı ve fabrikasyonun bir yan ürünü olan yaş pancar posası da hayvan yemi olarak kullanılmakta ve bölge hayvancılığının gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıl üretim döneminde Kastamonu Şeker Fabrikası olarak fabrikamıza bağlı 4 ziraat bölge şefliğimizde 102 köyde, bin 759 çiftçimiz ile 38 bin 300 dekarda pancar ekimi yapılmış ve 187 bin 70 ton bedeli ödenen pancar teslim alınarak, pancar bedeli olarak üreticilerimize 63 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir"

"Bu yıl fabrikamızda 420 bin ton pancar işlenecek"

Bu yıl 4 ziraat bölge şefliğinde 128 köyde, 2 bin 266 çiftçi ile 53 bin 540 dekar alanda pancar ekiminin yapıldığına işaret eden Cantürk, şunları kaydetti: "Bu ekimden tahmini olarak 260 bin ton bedeli ödenen pancar tesellüm edilecektir. Ayrıca bu sene Ankara Şeker Fabrikasından 135 bin ton, Çarşamba Şeker Fabrikasından da 45 bin ton bedeli ödenen pancar gelecektir. Bu kapsamda 420 bin ton pancar işlenerek, 56 bin ton kristal şeker, 18 bin ton melas, 105 bin ton yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilecektir. 2020/2021 döneminde bugüne kadar çiftçilerimize pancar bedeline karşılık ayni ve nakdi avans olarak 23 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bugün pancar tesellümünü başlatacağımız ve yaklaşık 120 gün sürecek olan 2020/2021 kampanya dönemimizin tüm çalışanlarımıza kazasız, belasız, yüzlerin güldüğü bir kampanya olmasını, çiftçimize, sanayimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

Pancarlar törenle bantlara boşaltıldı

Konuşmaların ardından fabrikaya sezonun ilk mahsul ürünlerini getiren şeker pancarı üreticilerine hediyeleri verildi. Ardından dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra pancar alımı başlatıldı ve tartım işlemlerinin ardından pancarlar bantlara boşaltılarak fabrikaya taşındı.

2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancar alım kampanyası başladı

Türk Lirası, Kastamonu, Protokol, Açılış, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 bin 266 çiftçinin geçim kaynağı olan pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika Ekonomi

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