Üye Girişi
2 bin 27 komando mezun oldu - Son Dakika

2 bin 27 komando mezun oldu

09.07.2021 14:44

2 bin 27 komando mezun oldu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Türkiye tehditlerle mücadelede tarihin en zorlu dönemeçlerinden birinde olmasına rağmen tarihindeki en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır" "Dünyada hiçbir ülkenin jandarması üç bin metre rakımlı dağlarda yaz-kış...

2 bin 27 komando mezun oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

"Türkiye tehditlerle mücadelede tarihin en zorlu dönemeçlerinden birinde olmasına rağmen tarihindeki en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır"

"Dünyada hiçbir ülkenin jandarması üç bin metre rakımlı dağlarda yaz-kış operasyon yapmak, üç metre karda nöbet tutmak zorunda kalmıyor"

"PKK terör örgütünün dağlardaki eleman sayısı bugün 240'ın da altına inmiştir"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin:

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edecek"

KARABÜK - Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından plaketleri verildi.

Terörle mücadele kesintisiz devam edecektir"

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, gece-gündüz, yaz-kış, soğuk - sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Kahraman Jandarmamız bugün olduğu gibi bundan sonrada devletimize, milletimize birlik ve beraberliğimize kast edecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır. Jandarma teşkilatımız, istihbarat birliklerimiz koordineli birlikte, diğer güvenlik kuvvetlerimizle birlikte terörle mücadeleye amansız bir şekilde devam edecektir" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda her yerde terör örgütlerinin inlerine girerek, her türlü araziyi ve zorluğu tarumar ettiklerini de vurgulayan Çetin, "2021 yılında da halen devam eden operasyonlarımız hız kesmeden teröristlerin kökleri kurtuluncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz. Terör örgütleri yandaşları ve işbirlikçileri şunu iyi bilsinler ki; inançlı, inatçı, kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütlerine aman vermedik ve aslada amana vermeyeceğiz. Evlatlarımızın yeni görevi kendilerine, ailelerine, vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu kahraman gençler, sizin evlatlarını bu yüce milletin evlatları, teröre diz çöktürmüştür. İşte Safranbolu'da yeni katılan bu kahramanlarımız, yarından itibaren yeni görev yerlerine giderek terörle mücadele kaldığı yerden daha da hız vererek devam ettirilecektir. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır" ifadelerine yer verdi.

Ersoy: "Giydikleri üniforma da manevi ağırlığı çok fazla olan bir üniformadır"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını, sevgilerini getirdiğini söyledi.

Gençlerin üzerine aldığı emanetin çok büyük olduğunu ifade eden Ersoy, "Giydikleri üniforma da manevi ağırlığı çok fazla olan bir üniformadır. Ülkemizin etrafındaki tehditleri hepimiz biliyoruz. Bir yanda PKK tehdidi, bir yanda FETÖ, DEAŞ bir yanda terör örgütlerine uluslararası arenadan gelen destek, bir yanda güney sınırlarımızdaki istikrarsızlık, bir yanımızda uyuşturucu ticareti, göçmen ticareti. Tarihi eserlerden tutun alkol ve akaryakıta kadar her türlü kaçakçılık tehdidi. Bunların hepsine karşı bizler dünyada hiçbir ülke bu kadar büyük güvenlik yükleri taşımıyor. Dünyada hiçbir ülkenin jandarması üç bin metre rakımlı dağlarda yaz-kış operasyon yapmak, üç metre karda nöbet tutmak zorunda kalmıyor. Ama bu coğrafya bizim. Bu vatan bizim. Bu kutsal topraklar bizim vatanımız. Onun için sorumluluğumuz ağır. Bizim ecdadımızdan aldığımız çok büyük bir emanet var. Karşımıza kim olursa olsun, ecdadımızın Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaptığını yapmaktan bu bayrak için şehadet dahil her türlü bedele katlanmakta bizler de mükellefiz. Allah'a şükürler olsun bu milletin yüz yıl beş yüz yıl bin yıl önceki evlatlara bu emanetlere hangi ruhla sahip çıkmışlarsa, bu gün ki evlatlarında da sizlerde de aynı ruh, aynı gayret, aynı azim vardır" dedi.

"PKK'nın eleman sayısı 240'ın altına indi"

"Türkiye bu gün biraz önce bahsettiğim tehditlerle mücadelede tarihin en zorlu dönemeçlerinden birinde olmasına rağmen tarihindeki en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır" diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız ve devletimizin bütün kademelerinde tam bir ahenk, uyum, koordinasyon ve işbirliği içinde; ülkemizi, topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit eden bütün terör örgütlerine karşı canla başla mücadelesine devam ettiriyor. PKK terör örgütünün dağlardaki eleman sayısı bugün 240'ın da altına inmiştir. İnşallah sizlerin dönemi, bu genç kahramanlarımızın dönemi PKK'yı bu ülkeden tamamen silip süpürdüğümüz dönem olacaktır. Türkiye bu gün kendi insansız hava aracıyla, kendi tüfeğiyle, kendi tankıyla, kendi savunma sanayi üretimleriyle, modern entegre, sınır güvenlik sistemleriyle tüm tehditlere karşı başarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Jandarmamızın hem personel, hem de teknik imkan ve kapasitesi sürekli yükselmektedir."

Türk jandarmasının dünyadaki en modern, yüksek kapasiteli, en tecrübeli birkaç jandarma teşkilatından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, "Dünyada itibarı, gücü en yüksek jandarma teşkilatlarından biridir. Bu milletin hem gururu hem de gözbebeğidir. İşte sizler böyle büyük, güçlü, kocaman bir ailenin ferdisiniz. Artık bu ülkenin taşı, toprağı size emanettir. Görevinizi ifa ederken hem dikkatli hem de merhametli olunuz. Jandarmalık hem bir kanun mesleği, hem de disiplin mesleğidir. Komutanlarınız size ne öğrettiyse kanunlar, hukuk size ne yapmanızı söylüyorsa vicdanınız ve merhametiniz size nasıl rehberlik ediyorsa bunların asla dışına çıkmayın. Asla hukuk dışı bir işin içinde olmayın. Asla vicdan ve merhametinizi, ahlakınızı bir kenara bırakmayın. Sizlere inancınız ve güvenimiz tamdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından komandolar gösteri düzenlerken, Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı da gösteri düzenledi. Tören geçişinin mezun olan askerler aileleriyle buluşurken, askerler ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.

2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu
2 bin 27 komando mezun oldu

Safranbolu, Jandarma, Komando, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2 bin 27 komando mezun oldu - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu 21:21 Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu 20:44 Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır 20:11 Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 19:03 Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu 18:41 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti         
21:34
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede         
20:46
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
İYİ Parti'den CHP'nin İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor         
18:52
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?         
18:01
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 21:47:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin 27 komando mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement