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2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ - Son Dakika

2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ

17.01.2022 17:03

Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi ile Doğu'yu Batı'ya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış hattındaki 2 bin 270 rakımlı Aşıt Tüneli'nde buz temizliği yapıldı.

BAKÜ-Tiflis- Kars ve Doğu Ekspresi ile Doğu'yu Batı'ya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış hattındaki 2 bin 270 rakımlı Aşıt Tüneli'nde buz temizliği yapıldı.

Erzurum-Kars demir yolu hattında, 217 kilometrelik mesafede, yılın 5 ayı kar ve buz ile mücadele eden TCDD görevlileri, en yoğun mesaiyi Sarıkamış ve Top Dağı istasyonları arasında; rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'nde yapıyor. TCDD 47'nci Yol Bakım Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 kişiden oluşan 'buz kırma' ekipleri, kar temizleme makinesiyle tüneline ulaşıyor. Soğuk hava nedeniyle tünelin içinde 6 metreye kadar ulaşan buz kütlelerini kırmak için güvenlik tedbirleriyle mesaiye başlayan ekipler, kazma ve kürekler ile görev yapıyor. Daha büyük buz kütlelerinin kırılması için hilti kullanan işçiler, hem çalışıyor hem türkü söylüyor. İşçiler, olumsuz hava koşullarında tünelde kırıp, vagonlara yükledikleri buzları da uygun buldukları bölgeye boşaltıyor.

GENEL MÜDÜR, KAZMAYLA BUZ KIRDI

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da Aşit Tüneli'ndeki buz kırma çalışmasına katıldı. Personelle tünele giden Akbaş, bir süre çalışmaları izledi. Akbaş, daha sonra eline aldığı kazmayla buz kütlelerini kırdı. Bakanlığın 'Hayat ulaşınca başlar' mottosunu hatırlatan Akbaş, "Biz de demir yolu ailesi olarak hayatın ulaşınca başlayabilmesi için mücadelemize devam ediyoruz. Sarıkamış- Topdağı istasyonu arasındaki Aşıt Tüneli bölgesindeyiz. Demir yollarının en yüksek rakımlı noktası. Ekiplerimiz, kar ve kışla mücadele gerçekleştiriyor. Ayrıca tünel içerisinde buz kırma işlemleri gerçekleştiriyor. Doğa şartları buralarda çok çetin. Kars'ta eksi 26 dereceleri gördük. Buradaki çalışan tüm arkadaşlarıma, kışla mücadele eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlar, alın teri ve emekleriyle gayret sarf ediyorlar. Yolcularımızın 24 saat güvenli, konforlu bir şekilde seyahat etmelerini temin ediyorlar" diye konuştu.

TCDD bünyesinde 33 yıldır görev yaptığını belirten kar makinesi operatörü Birol Akdağ da "11'inci aydan 4'üncü aya kadar trenlerin emniyetli seyri için 5 ay boyunca zorlu mücadele gerçekleştiriyoruz. Aşıt Tüneli'nde de 5 ay süreyle buz kırma çalışması yapılıyor. Trenlerin güvenli bir şekilde seyretmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kar temizleme ve buz kırma işlemi yapan 20 personeli taşımakla görevli operatör Muhammet Atlıoğlu da zor şartlarda görev yaparak, tren yolunu açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ
2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Ekspresi, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 BİN 270 RAKIMDAKİ TÜNELDE 'BUZ KIRMA' MESAİSİ - Son Dakika
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