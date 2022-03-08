2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar - Son Dakika
Üye Girişi

2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar

08.03.2022 21:35

2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılarBİNGÖL Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar

BİNGÖL Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Bingöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda bir farkındalık çalışması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hesarek Kayak Merkezi semalarında Kadınlar Gününü kutladı. İl Müdürlüğü koordinesinde havalanan paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte pankart açarak farkındalık amaçlı Kadınlar Gününü kutladı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YORUMLAR
500
Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu

Bingöl, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar - Son Dakika


Son Dakika
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: 2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement