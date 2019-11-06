Son Dakika Haberleri: 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

8 saat önce

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göllüce Mahallesi'ndeki bir evde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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