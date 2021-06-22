2 bin 300 rakımlı yaylalarda kene ile mücadele - Son Dakika

- (Özel) 2 bin 300 rakımlı yaylalarda kene ile mücadele

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının artması üzerine hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor.

Erzincan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerle mücadele kapsamında il ve ilçelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Erzincan'a bağlı Dereyurt köyü yaylasında merada bulunan küçükbaş hayvanlar ilaçlandı. Kenelerden insanlara bulaşan KKKA hastalığına karşı devam eden ilaçlama çalışmaları ile hayvanlar üzerinde bulunan keneler etkisiz hale getirilerek hastalığı insanlara bulaştırmasının önlenmesi amaçlanıyor. KKKA hastalığının, keneler tarafından taşınan bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bölgede büyük öneme sahip. İl genelinde kene ile mücadele devam ederken özellikle bu aylarda yayla popülasyonunun artması ile beraber vaka artışları da devam ediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hekimler, teknikerler ve teknisyenler gözetiminde keneye karşı ilaçlama yapılıyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Serkan Kütük bu dönemde özellikle yaylalarda kenelerin arttığını belirterek, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşine karşı kene ile mücadelemiz başlamış bulunmaktadır. 2020 yılında yapmış olduğumuz kene mücadelesindeki başarıyı 2021 yılında da devam ettirme amacımız vardı. 2020 yılında 480 bin koyun, 130 bin büyükbaş hayvan olmak üzere kene ilaçlaması yapılmıştır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının ister istemez zoonoz bir hastalık olduğu için risk teşkil etmektedir. İnsanlarda bulantı, kusma, solunum güçlüğü ve buna bağlı birçok belirti göstermektedir. Bundan dolayı bu faaliyetimizi tüm hızıyla devam ettireceğiz. Yaylalarda fazla görünmesinin sebebi yayla popülasyonunun bu dönemde artması, bu sebepten ise kene ile mücadelemizi yaylada da yapmak hasıl olmuştur. Bu sebepten dolayı yaylalarda da kene mücadelesini yapıyoruz" dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Yakup Kalkan ise "Yaylalarda kene fazla olduğu için Tarım İl Müdürlüğü personeli arkadaşlarımız geldiler ve hayvanlarımızı ilaçladılar ve bizi rahatlattılar" diye konuştu.

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