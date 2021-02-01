2 bin 300 yıl önceki Bergama Antik Kenti 'dijital' dünyadaki yerini aldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nin 2 bin 300 yıl önceki görünümü, dijital platforma taşınarak internet üzerinden erişime açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bergama Antik Kenti'nde çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü, 12,5 kilometrekarelik alanı dijital platformda haritalandırdı.

Bölgedeki son 30 yıllık buluntular, tümülüsler haritaya yerleştirildi ve tüm arkeolojik yapılara ilişkin bilgiler interaktif kullanıma sunuldu.

Enstitünün internet sayfasındaki haritalar, Türkçe, Almanca ve İngilizce yayına sunuldu.

Haritalarda, "Kızıl Avlu", "Batı Hamamı", "Asklepion", "Saray", "Kule", "Merak Taşı", "Köprü", "Termal Hamam", "12 Odalı Yapı", "Musalla Mezarlığı" gibi birçok ayrıntıya yer veriliyor.

"Bergama'nın antik özelliklerini tüm dünya ile paylaştık"

Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Felix Pirson, yeni çalışmaların coğrafi bilgi sistemi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Bölgeye ilişkin 1970'li yıllara ait verilerde tümülüs gibi eksiklerin bulunduğuna dikkati çeken Pirson, milattan önce 3. yüzyılı anlatan haritaları güncelleme gereği duyduklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yürüttükleri araştırma kapsamında Bergama Müzesi ve Bergama Belediyesi ile iş birlikleri yaptıklarına işaret eden Pirson, dijital haritalar üzerinde mimar, mühendis, arkeolog ve bilişim uzmanlarının ortak çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

Dijital çalışmanın yeni bir temel sunduğunu anlatan Pirson, şöyle konuştu:

"Çok sayıda antik alanı haritada görmek mümkün. Yeni bilgiler de entegre edilebilir. Biz son 30 yılın çalışmasını da ekledik. Arkeologlar ve turistler sadece Akropol'e bakıyor. Ancak Bergama sadece Akropol'den oluşmuyor, o bir şehir. Helenistik dönemde şehir tepe üstünde kuruldu ama Roma zamanında çok daha geniş sınırlara ulaştı. Bu konuda araştırma yapılmıyordu çünkü eski haritada tam olarak bu bölümler gösterilmedi. Yeni harita benim için de şaşırtıcı oldu. Çok bilgi ve bağlantılar içeriyor. Bize çok daha doğru bilgi veriyor. Dijital haritada açık veri sistemini tercih ettik. Bergama'nın antik özelliklerini tüm dünya ile paylaştık. Bu bilgilerin çok sayıda insana ulaşmasını istiyoruz."

Ekonomi ve ekoloji eksenli araştırmalar sürüyor

Prof. Dr. Pirson, haritalara yeni veriler eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Tümülüs ve Asklepion çevresinde araştırmalarını derinleştirdiklerini, tüm Bakırçay Vadisi'ni incelediklerini dile getiren Pirson, "Şehir ve etrafındaki bağlantıları daha iyi anlatmak istiyoruz. Kullandıkları taşlar, metal nereden geldi? Hangi kaynaklar kullanıldı? Ekonomi ve ekoloji üzerinden araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmaların sonuçlarını göstermek için de dijital haritalar büyük önem taşıyor." diye konuştu.

İnteraktif özellikli dijital haritalara, Alman Arkeoloji Enstitüsü internet adresinde ulaşılabiliyor.