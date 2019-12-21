2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

SİVAS'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2 bin 335 metre yükseklikte yapılan Bölgesel Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kahramanmaraş ve Yozgat ilinin katılımı ile Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde TAMP Bölgesel Saha Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği dağın zirvesinde telesiyejde mahsur kalan vatandaşların halat fırlatma yöntemi ile kurtarılması ile dağın zirvesinde mahsur kalan 33 dağcının kurtarılması canlandırıldı. Tatbikatta kapsamında ayrıca çığ nedeniyle kar altında kalan 3 vatandaş da kurtarıldı. Tatbikata jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Tatbikatta senaryo gereği kaybolan dağcıların ailelerinin feryadı gerçeği aratmadı. Tatbikat geçiş töreni ile sona erdi.

Tatbikat sonrası konuşan Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya , emeği geçen herkese teşekkür ederek, olası afetlerde her zaman ekip ve ekipmanlarla hazır olduklarını söyledi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ise, "2019 yılı bölgesel TAMP saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Senaryomuz gereği ilimizde hüküm süren ağır kış şartları nedeniyle ilimizin birçok yerinde kişilerin mahsur kaldığı ve özellikle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde dağa zirve yapmak üzere çıkan 33 dağcımızın mahsur kaldığı, telesiyejlerde insanlarımızın mahsur kaldığı ihbarı 112 acil çağrı merkezimize düşer düşmez ilimizdeki bütün potansiyel ve imkanları yönlendirdik. Olay yerine intikal ettikten sonra Valimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda durumu İçişleri Bakanlığı Afet Acil Yönetimi Başkanlığı'na bildirdik. Başkanlığımızca olay seviye 2 olarak ilan edildi. Seviye 2 demek, bölgesel imkanların seferber edilmesi gereken seviyedeki olay. Dolayısıyla birinci derecede destek iller olan Kayseri; Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş illerimizden yardım istendi. Bu illerimiz de ilimize intikal ederek hep beraber başarılı şekilde mahsur kalan dağcılara, çığ altında kalan dağcılara ve mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılarak acil durum sonlandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.