2 bin 37 şikayet tüketicinin lehinde karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin 37 şikayet tüketicinin lehinde karar verildi - Son Dakika

2 bin 37 şikayet tüketicinin lehinde karar verildi

6 saat önce

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2019 yılında 3 bin 667 adet şikayet karara bağlandığını ve 2 bin 37 tüketici lehinde karar verildiğini söyledi.

2 bin 37 şikayet tüketicinin lehinde karar verildi, System.String[]

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2019 yılında 3 bin 667 adet şikayet karara bağlandığını ve 2 bin 37 tüketici lehinde karar verildiğini söyledi.


Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2019 yılı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maden yaptığı değerlendirmede 2019 yılında 3 bin 667 adet şikayet karara bağlandığını ve 2 bin 37 tüketicinin de lehinde karar verildiğini söyledi. 2019 yılında 3 bin 567 şikayet aldıklarını ve bunlardan bin 188 başvurunun 2020 yılına devredildiği ifade eden Maden, "2019 yılında tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3 bin 567 tüketici şikayeti yapılmıştır. Aynı dönemde Başkanlığımızca 3 bin 667 adet şikayet karara bağlanmıştır. Bunların 2 bin 37'si tüketicinin lehine sonuçlanmıştır. 1188 adet dosyanın işlemleri 2020 yılına devretmiştir. Şikayetler şahsen başvuru yapılarak olabileceği gibi Kurumumuza ait www.tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya e-imzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştur. 2019 yılında toplam 549 adet ayakkabı, 478 adet cep telefonu şikayeti alınmıştır. Önceki yıllarda en çok başvuru yapılan kredi dosya masrafı şikayeti sektörde yapılan düzenlemeler sayesinde 299 adet ile 3.sıraya gerilemiştir. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. Tüketicilerimiz yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler yada evlerinden e-devlet şifresi ile de şikayette bulunabilirler.Tüketicilerimiz şikayetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikayetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum." dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi
Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin 37 şikayet tüketicinin lehinde karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]