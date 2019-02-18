2 Bin 395 Parça Tarihi Eseri Satmak İsterken Yakalandılar
37 dakika önce
GAZİANTEP'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma
Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:21 Kaynak: DHA
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