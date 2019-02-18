Son Dakika Haberleri: 2 Bin 395 Parça Tarihi Eseri Satmak İsterken Yakalandılar

2 Bin 395 Parça Tarihi Eseri Satmak İsterken Yakalandılar

37 dakika önce

GAZİANTEP'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

2 Bin 395 Parça Tarihi Eseri Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
GAZİANTEP'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa
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