2 bin 400 ortaklı zeytinyağı fabrikası kurdular

Tekirdağ'da Marmarabirlik'e bağlı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin üyeleri, yağlık zeytinlerini işlenmesi amacıyla başka fabrikalara gönderip daha fazla ücret ödememek için 12 dönümlük alanda fabrika kurdu.

Şarköy ilçesindeki kooperatife üye yaklaşık 2 bin 400 kişiden toplanan aidatlar ile yaklaşık 10 milyon lira harcanarak 12 dönümlük alanda alım, tartım, toplama, arıtma ve sıkma ünitelerinden oluşan zeytinyağı fabrikası kuruldu.

"Fon oluşturduk, genel kuruldan karar çıkardık"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, AA muhabirine, ilçede bir milyonu aşkın zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan yıllara göre 12-20 milyon kilogram ürün alındığını söyledi.

Bu ürünün büyük bölümünün yağlık zeytinden oluştuğunu anlatan Dinç, şöyle devam etti:

"Üretilen zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak Marmarabirlik'e veriliyor. Bir kısmı da Marmarabirlik tarafından üreticilere yağ olarak sıkılıyor. Bölgemizde bu kadar zeytin çıkmasına rağmen çiftçinin ürünü değerlendireceği fabrika olmaması sıkıntı yaratıyordu. Biz bu sıkıntıyı gidermek için üyelerimizle fon oluşturduk. Daha sonra genel kurulumuzdan bir karar çıkardık ve fabrikamızı kurduk."

Dinç, fabrikada günlük 80 ton kapasiteli iki, 120 ton kapasiteli bir sıkma makinesi bulunduğunu ifade etti.

Fabrika sayesinde üreticinin zeytin işleme sorununun ortadan kalktığını anlatan Dinç, "Fabrikada aynı zamanda 800 ton ara atık depolama alanı da bulunuyor. Tesisten çıkacak atıklar, atık işleme tesislerine gönderilerek bertaraf edilecek." dedi.

Bu arada fabrikada ilk zeytinlerin işlenmesi, Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Doğan ve Mürefte Zeytin Kooperatifi Başkanı Kahraman Koçer'in katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Yıldız, bölgenin en modern yağ fabrikasının hayırlı olmasını dileyerek, üreticilerin tesise sahip çıkmasını istedi.