2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesinde Uğur böceklerinden görsel şölen - Son Dakika

2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesinde Uğur böceklerinden görsel şölen

2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesinde Uğur böceklerinden görsel şölen Kahramanmaraş'ın 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Uludaz tepesine göç eden uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor.

2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesinde Uğur böceklerinden görsel şölen

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KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Uludaz tepesine göç eden uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş'a 60 kilometre mesafede yer alan Uludaz tepesinde bulunan uğur böceği türü, halk arasında "gelin böceği", "yedi benekli" veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor. Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden bölgeye doğa tutkunları geliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları her yıl Haziran ayındaki bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

Turizm potansiyeline katkı sunmaları için 2014 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince korumaya alınan uğur böcekleri için pandemi nedeniyle toplu ziyaretlere ya da şenlik gibi etkinliklere izin verilmiyor.

Bölgenin çok sarp olmasından dolayı bölgeye gelenler Uludaz Tepesinin turizme kazandırılması için buradaki yolun ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istediler.

Koloniler halinde bulunan yedi benekli uğur böceklerine ev sahipliği yapan bölgede sis ve bulut ise eksik olmuyor.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesinde Uğur böceklerinden görsel şölen - Son Dakika

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