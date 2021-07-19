2 bin 408 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan ve çantasında 2 bin 408 uyuşturucu hap ele geçirilen U.B., mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen U.B.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen U.B., Kurtuluş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Çantasında yapılan aramada, 2 bin 408 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen U.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.