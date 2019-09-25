Son Dakika Haberleri: 2 bin 481 bilet için 10 bin talep! Fenerbahçeli taraftarlar...
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2 bin 481 bilet için 10 bin talep! Fenerbahçeli taraftarlar...

1 saat önce

Ali Sami Yen Spor Kompleksinde Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı.

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Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı.


Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.


Sezon başından bu yana "Omuz Omuza Şampiyonluğa" diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe'de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı.


Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.


Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor.


Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.


Türk Telekom Stadyumu, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:45 
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