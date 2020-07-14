2 bin 497 kişiye evde bakım hizmeti - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri' kapsamında dar gelirli, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı 2 bin 497 kişiye hizmet veriyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti' aralıksız bir şekilde sürüyor. 63 kişilik ekip ile ihtiyaç sahibi ile dezavantajlı kesimlerin temizlik, kişisel bakımlarının yanı sıra, sağlık ve psiko-sosyal destek gibi ihtiyaçları da karşılanıyor. 17 ilçede devam eden 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti' kapsamında 2 bin 497 kişiye hizmet veriliyor.



Araç ve ekip sayısını artırarak 17 ilçede bakıma muhtaç, engelli, yaşlı ve dar gelirli vatandaşların yanında olarak onların sosyal yaşantılarını daha güzel bir şekilde geçirmelerini sağladıklarını belirten Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "Yaşlı bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız telefonla kendileri veya yakınları arayarak kayıt oluşturuyor. Evde Sağlık Hizmetinde ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri de veriliyor. Vatandaşlara verilen temizlik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmetleri de sağlanıyor" dedi.



Pandemi sürecinde de ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ergün, "Korona virüs sürecinde 3 bin büyüğümüz, psikologlarımız tarafından aranarak onların bu süreci atlatmalarında yardımcı olundu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN