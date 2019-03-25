Son Dakika Haberleri: 2 bin 500 kadın polis adayı alınacak

2 bin 500 kadın polis adayı alınacak

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.

2 bin 500 kadın polis adayı alınacak, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünce 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:17 

Polis, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon Sevgilisine Ait Otomobille İl İl Gezerek Hırsızlık Yaparken Yakalandı Okulun Önünde Kız Arkadaşını Bekleyen Genç, Bıçaklı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 23:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 bin 500 kadın polis adayı alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]