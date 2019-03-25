2 bin 500 kadın polis adayı alınacak
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünce 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünce 24'üncü Dönem Polis
Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:17
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