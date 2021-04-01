2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak OSB'nin yeri onaylandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması ve bölgenin 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapması beklenen, Muğla tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için büyük öneme sahip Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında sona gelindi.

Yapılması planlanan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için, 31 Mart 2021 tarihinde Muğla Valiliğinde toplantı yapıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ziyaret ettiği toplantıya Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve yetkililer katıldı. Toplantının ardından rapor sonucunda Çobanisa Mahallesi'nde bulunan alan Muğla Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak oy birliğiyle onaylandı. - MUĞLA