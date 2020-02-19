2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi - Son Dakika

2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da, lisanssız olarak taşınan 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.

2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da, lisanssız olarak taşınan 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Kale İlçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde lisanssız olarak taşındığı tespit edilen 3 adet 800 litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.


Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal mevzuat gereği idari yaptırım kararı uygulanmak üzere gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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