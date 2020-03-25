2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.