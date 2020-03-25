2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
6 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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