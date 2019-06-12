Son Dakika Haberleri: 2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı

3 saat önce

Bitlis Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı.

Bitlis Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı.
Kentteki okulları gezerek çeşitli konferanslar veren müdürlük personeli, öğrencileri çevre konusunda bilgilendirdi.
Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki El Eman Hanı mevkisinde de uçurtma şenliği düzenlendi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 5 Haziran'da kutlanan Çevre Günü'nün Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle etkinlikleri ertelediklerini söyledi.
Aras, şöyle konuştu:
"Okullarımızda 2. dönemin başından bu yana çevre bilincinin oluşturulması için bir çok etkinlik yaptık. Bugün de etkinliklerin devamı olarak 4 farklı okulumuzdan öğrencilerimizi okullarından alarak etkilik alanına taşıdık. Buradaki amacımız, çocuklarımıza henüz küçük yaşlarda çevre bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması ve aileden başlayarak, okul-aile ve veli üçgeninde çevreye duyarlı, çevreyi bir emanet olarak bilen, çevreyle bütünleşen bireylerin yetişmesini temin etmektir. Güzel bir ilgi var."
2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Tatvan, 5 Haziran, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]