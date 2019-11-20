2 bin 500 öğretmen şenlikte buluştu

Iğdır'da görev yapan 2 bin 500 öğretmen, sonbahar şenliğinde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesince kentte görev yapan öğretmenler için şenlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamındaki etkinliğe katılan öğretmenler için yaklaşık 1 ton hamsi pişirildi.

Daha sonra müzik gruplarının dinlendiği etkinliğe katılan öğretmenler, halay çekerek eğlendi.

Sendikanın Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, yaptığı açıklamada, "İlimizde görev yapan öğretmenlerimizin tamamını davet ettik. Bu Iğdır'da ilk defa oluyor, bu kadar yoğun katılımla açık alanda böyle bir etkinlik ilk defa gerçekleştiriliyor." dedi.

Etkinliğin her yıl yapıldığını fakat bu yıl rekor sayıda katılım gerçekleştiğini aktaran Çiğdem, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle Öğretmenler Günü'ne denk gelmesi için bu haftaya bıraktık. Pazar günü Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizle okullarımızda bir arada olamayacağız. O zaman böyle bir etkinlik yaparak bütün öğretmenleri bir araya getirelim istedik. Çekilişlerimiz var, bu çekilişlerle 5 liradan sattığımız çikolataların geliriyle ilimizdeki birleştirilmiş sınıfları olan okullara kitap bağışında bulunacağız. Bu etkinlikle amacımız öğretmenlerimize güzel bir ortam sağlamaktı."

Etkinlikte içinde sayı bulunan 200 çikolatayı satın alan öğretmenlere çekilen kura ile hediyeler dağıtıldı.