2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde bir araçtan şüphelendi. Aracı durdurup arama yapan polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis araçta bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. - ADANA