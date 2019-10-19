Son Dakika Haberleri: 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

47 dakika önce

Adana'da polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde bir araçtan şüphelendi. Aracı durdurup arama yapan polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis araçta bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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