2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Adana'da polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Adana'da polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde bir araçtan şüphelendi. Aracı durdurup arama yapan polis, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis araçta bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. - ADANA
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