2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi
27.01.2021 11:43
Gece boyunca sürdürülen yol açma çalışması Gündüz devam eden yol açma çalışması Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj Aladana köy muhtarı Medeni Göl ile röportaj Köy sakinlerinden Reşit İnan ile röportaj BİTLİS – Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4...
Gece boyunca sürdürülen yol açma çalışması
Gündüz devam eden yol açma çalışması
Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj
Aladana köy muhtarı Medeni Göl ile röportaj
Köy sakinlerinden Reşit İnan ile röportaj BİTLİS – Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor.
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