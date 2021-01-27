2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Köy sakinlerinden Reşit İnan ile röportaj BİTLİS – Bitlis 'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor.

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım