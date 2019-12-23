2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor 2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açıldı - Son Dakika Spor

2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açıldı

6 saat önce

Bitlis'teki 2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açılırken, kayakçılar antrenman yapmaya başladı.

2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açıldı, System.String[]

Bitlis'teki 2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açılırken, kayakçılar antrenman yapmaya başladı.


Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde il merkezinde yazdan kalma günler yaşanırken, kayakçılar antrenman yapmak için Nemrut Dağı'na çıkıyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede antrenman yapan kayakçılar, yarışmalarda Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.


Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2019 - 2020 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi. Barış Oduncu adlı sporcunun bu yıl İsviçre'de Türkiye'yi ve Bitlis'i temsil edeceğini ifade eden Doymaz, "Bu yıl 9-12 Ocak'ta İsviçre'de yapılacak olan Biatlon Gençler Olimpiyatı'nda sporcumuz Barış Oduncu ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Aynı şekilde şu anda Erzurum'da kampı devam eden üç kayakçımız var. Bu sporcularımız Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl da antrenmanlarımızın başlangıcını Nemrut'ta yapmıştık. Yaklaşık 40-50 sporcu ile start verdik. Yaklaşık 20 gündür çalışmalarımıza başladık. Her yıl olduğu gibi maalesef il merkezinde kar olmadığından dolayı Nemrut'ta çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yıl da buradaki kar bizim antrenman yapmamız için yeterli bir durumda. Tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışıyoruz. Okul çıkışı sporcularımızın birçoğu kurslara kalıyor. Bu yüzden çalışma zamanımız azalıyor ve hafta sonu yine tekrar ediyoruz. Ben tek tek evlere gidip velilerle görüşüyorum. Sporcularımızı antrenmanlara getirmek için mücadele ediyorum. Bununla ilgili milli eğitim ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir çalışma yaparsa güzel olur. Her geçen yıl kurslardan dolayı sporcularımız azalıyor. Biz sporu sadece başarı ve derece için yapmıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ve kötü alışkanlıklardan korumak için yapıyoruz. Biz hangi çocuğumuzu kurtarırsak bizim için çok önemlidir. İnşallah geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarı elde edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

Nemrut Dağı, Bitlis, Nemrut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü
Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada

Son Dakika Haberleri
15:23 Beşiktaş Başkanı Çebi: Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız - Son Dakika Spor
15:22 Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz - Son Dakika Spor
15:20 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
15:17 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası için Erzurum'da kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika Spor
15:09 Pamukkale Belediyespor ilk devreyi 3. sırada tamamladı - Son Dakika Spor
14:24 Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Son Dakika Spor
14:02 Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 15:29:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]