2 bin 500 rakımlı tepede ders - Son Dakika

2 bin 500 rakımlı tepede ders

2 bin 500 rakımlı tepede ders -Telefonların çektiği tepeye çıkan öğrenciler, EBA'ya bağlanarak ders işliyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup köy öğrencisi, telefonların çektiği 2 bin 500 rakımlı tepeye çıkarak Eğitim Bilişim Ağına bağlanarak ders işliyor.

2 bin 500 rakımlı tepede ders

-Telefonların çektiği tepeye çıkan öğrenciler, EBA'ya bağlanarak ders işliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup köy öğrencisi, telefonların çektiği 2 bin 500 rakımlı tepeye çıkarak Eğitim Bilişim Ağına bağlanarak ders işliyor.

Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine, milyonlarca öğrenci evlerinde internete bağlanıp EBA'dan derslerini takip etmeye başladı. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasındaki bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle zorluk yaşıyor. Mezrada yaşayan bir grup öğrenci de, her gün yerleşim alanının yakınındaki 2 bin 500 rakımlı tepeye çıkarak ders işliyor.

Çıktıkları tepede sosyal mesafe kuralına uyarak oturan öğrenciler, burada EBA'ya bağlanarak derslerini takip etmeye çalışıyorlar. Köyün öğrencileri, kış ayları gelmeden yaşanan bu soruna yetkililerden çözüm bulunmasını istiyorlar.

Okul Öğretmeni Edibe Kaya, köyde telefon çekmediğini ve haliyle internet bağlantısı da olmadığını belirterek, "Öğrencilerimiz EBA'ya bağlanmak için tepelik yere çıkarak derslerini takip edebiliyor. İnternet olmadığı için öğrenciler derse katılamıyorlar. Hemen hemen her evde 4-5 öğrenci var. Bu öğrenciler hepsi farklı farklı sınıflara giriyorlar. Bunun için hepsi farklı şekilde çakışıyor. Bunlar tekrarını izlese bile kaçırıyorlar. Malum yetişkinlerde haberlere bakıyorlar. Onun için öğrenciler bununla başa çıkamıyorlar. Dağa çıktıkları için yoruluyorlar. Yokuş var. Onun için eğitimden çok uzak kaldılar. Lütfen bu öğrencilere internet sağlayalım, çünkü hepsinin gelecekleri var" dedi.

İki tepe arasında sıkışan bir mezrada yaşadıklarını ifade eden Betül Yılmaz ise "Köyümüzü bırakıp gidemiyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Köyümüzü bıraksak bile gidecek yerimiz yok. Çocuklarımızın geri kalmaması için tek bir isteğimiz var devletten, bir tane radarımızın olması. Yetkililerden bu öğrenciler için internet erişimi sağlamalarını istiyoruz" diye konuştu.

2 bin 500 rakımlı tepede ders
2 bin 500 rakımlı tepede ders
2 bin 500 rakımlı tepede ders
2 bin 500 rakımlı tepede ders

Eğitim Bilişim Ağı, Cep Telefonu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 500 rakımlı tepede ders - Son Dakika

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