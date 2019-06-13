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Balcılardan görüntü
Arılardan görüntü
Kovanlardan görüntü
Balcıların yaylaya gelmesi
Balcıların dua etmesi Van
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan'ın konuşması
Balcı Aktar'ın konuşması 2 bin 500 rakımlı yaylada "bal duası"na çıktılar
Van'ın Bahçesaray
ilçesinde bal üreticileri, kuraklığın yaşanmaması ve bal veriminin yüksek olması için 2 bin 500 rakımlı yaylada "bal duası"na çıktı
Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan:
"Umut ediyoruz ki bu yıl bol verimli olur. Duamızın amacı da bal veriminin iyi olması ve üreticimizin yüzünün gülmesidir"
Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal üreticileri, kuraklığın yaşanmaması ve bal veriminin yüksek olması için 2 bin 500 rakımlı yaylada "bal duası" yaptı.
Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile 50 arıcı, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan Elmayaka Yaylası'na geldi.
Önceki yıl yaşanan kuraklık nedeniyle istenilen seviyede bal elde edemeyen aracılar, bu yıl bal veriminin yüksek olması için imam Mehmet Nuri
Tanrıkulu öncülünde dua etti.
2 bin 500 rakımlı yaylada bulunan kovanların önünde ellerini göğe kaldırarak bir süre dua eden arcılar, Tarım Danışmanı Naşide Uyan'ın bal üretimiyle ilgili bilgilendirmenin ardından yayladan indi.
Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçesaray ilçesinin bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kaliteli balın elde edilmesi için çeşitli seminerler düzenlediklerini anlatan Tandoğan, "Son zamanlarda özellikle küresel ısınmanın tartışıldığı ve iyice hissettiğimiz bu dönemde özellikle baharda yağışların olmaması doğada bir kuraklığın oluşmasına neden oldu. İlçemizde yüzlerce ailenin arıcılıkla geçimini sağlaması nedeniyle de bir grup arıcı ve imamla burada bal duasına çıktık. Umut ediyoruz ki bu yıl bol verimli olur. Duamızın amacı da bal veriminin iyi olması ve üreticimizin yüzünün gülmesidir." ifadelerini kullandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Hakan da bitki zenginliği açısında ilçedeki yayaların arıcılık için dünyanın ender görülen yerleri arasında olduğunu söyledi.
Yaylada arıların 113 farklı bitkiden beslendiğini belirten Hakan, "Organik arıcılık için çok mükemmel yerlere sahibiz. Kimyasal ilaç kullanımı hiç yok. Gübre dahi kullanılmıyor. Buradalar tamamen organik üretim alanlarıdır. Bu yılın verimli geçmesini diliyoruz. Geçen bal üretimi açısından verimsiz bir yıl oldu. Bu yıl beklentimiz çok yüksek." şeklinde konuştu.
Arıcı Bedrettin Aktar da "Geçen sene arılardan yeteri kadar verim alamadık. Bu sene imamımızla beraber arıların içinde Allah'a dua etmeye geldik. Burada bal veriminin yüksek olması için dua ettik. İnşallah bu sene daha çok bal olur." dedi.