2 Bin 500 Tarihi Parçanın Bulunduğu Hobi Bahçesi ve Hobi Evi Görenleri Hayran Bırakıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Bahattin Özata'nın kendi imkanlarıyla oluşturduğu hobi evi büyük ilgi görüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Bahattin Özata'nın kendi imkanlarıyla oluşturduğu hobi evi büyük ilgi görüyor.



2500 eseri içinde barındıran hobi bevinin bahçesinde yaklaşık 1500 eser var. At arabası, kağnı, eski hamur tekneleri, ip yapmak için kullanılan çıkrık, Osmanlı dönemine ait el dokuması heybe ve kilimler, 1900'lü yılların başlarına ait çeşitli tarım malzemeleri, 1 asır ile 3 asır arasında değişen çeşitli bakır kaplar ve daha bir çok eser bulunuyor. Aynı zamanda bahçede misafirlerin kalabileceği bir oda, yemeklerini yiyebilecekleri özel ahşap kamelya ve eskiden buğday arpa gibi tahılların saklandığı büyük bir küp bulunuyor.



Bahçenin içinde bulunan ve içerisinde 1000 nadide parçanın bulunduğu hobi evi büyüleyici eserleri içerisinde barındırıyor. Osmanlı dönemine ait silah ve tabanca, camilerde eskiden kullanılan aydınlatma lambaları, eski gaz ocakları, eski madenci lambaları, çalışır durumda olan eski radyolar, 1 asırlık geyik boynuzları, eski su testileri, Osmanlı döneminden kalma nadide kılıçlar, Kütahya çinisinin izlerini taşıyan eski eserler ve daha birçok değerli eseri hobi evinin içerinde görmek mümkün.



"Kendi yüzünü yaralayan tüfeği hatıra olarak saklıyor"



Dedesinden kalma av tüfeğini'de hobi evinde sergileyen Özata, yaptığı açıklamada, "Dedemden kalma tüfeğin bende anısı acıdır. Çocuklauğumda çok sıkı doldurmuşum. Arzalıymış. Kuş avına gittiğimde tüfek kendi kendine patladı ve yüzümü şimdiki haline getirdi" dedi.



"Çok nadir bulunan Osmanlı kılıçlarını bulmanın kolay olmadığını belirten Özata, "Bahçemizde misafirhanemiz var. Dışarıdan gelen misafirler yada yangında madur olan kardeşlerimiz burada hiç bir ücret ödemeden kalırlar. Hobi olarak başladığım bu iş bende tutku oldu. Amacım gençlerin gelip buraları görmesi ve tarihlerini unutmamasıdır.



"Bu bölgede böyle bir kolleksiyon olduğunu sanmıyorum"



Yaklaşık 2500 civarında parça olduğunu tahmin ediyorum. Osmanlı dönemi ile şimdiki dönem arasına yayılan parçalarımız var. Bunları benim toplamamdaki amacım yeni nesil gençlerimize bunları tanıtmak. Burası ücrete tabi değildir. Görmeleri tanımaları amaçlanmaktadır. Bölgemizde bu kadar çeşitli eser olan bir hobi bahçesi ve hobi evi olduğuna inanmıyorum. Biz bu işe başladık ve daha toplamaya devam ediyoruz. Daha büyütmek hedefimiz. Gençlerimizin gelip görmeleri arzumuzdur" diye konuştu. - KÜTAHYA

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