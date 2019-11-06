2 bin 500 Uğur'lu öğrenci Ata'nın huzurunda

Uğur Okulları, 2 bin 500 öğrencisi ve öğretmeni ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından, 2 bin 500 Uğur'lu öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Uğur Okulları Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu'nun da yer aldığı, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı.



Nevzat Kulaberoğlu, Anıtkabir özel defterinde kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Aziz Atatürk; cennet vatanımızın çeşitli illerinden gelen 2 binden fazla öğrencimiz ve öğretmenimizle, aziz hatıranız önünde saygıyla, sevgiyle ve minnetle eğiliyoruz. Fikri hür, vicdanı hür nesilleri yetiştirmeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, her daim ilkelerinizin izinden gitmeye, düşüncelerinizin ve ışığınızın bekçisi olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi ve tarihimizi yaşatacak geleceğimizin temsilcilerini yetiştirirken milli mücadele ruhu yolumuzu aydınlatacaktır. Bırakacağımız en büyük mirasın, ilim üreten nesiller olacağını biliyor ve her daim yolunuzu rehberimiz olarak alıyoruz. Çünkü hayatta en hakiki mürşit ilimdir."