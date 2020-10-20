2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi - Son Dakika

2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi

20.10.2020 11:46
2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi, System.String[]

İzmir Aliağa'da bir şahsa ait depoda düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde antik anfora ele geçirildi.

İzmir Aliağa'da bir şahsa ait depoda düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde antik anfora ele geçirildi.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, internet üzerinden antika değeri olan bir anforanın satışının gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde etti. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eserin satışını gerçekleştirecek kişinin kimlik bilgileri elde edilirken, adli makamlardan alınan talimatlar ve arama kararı uyarınca, şüpheliye ait bir depoda arama yapıldı. Arama neticesinde 70-75 cm uzunluğunda, alt kısmında deniz kabuğu parçaları bulunan ve antik değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak H.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Elde edilen eser ile ilgili olarak yapılan bilirkişi incelemesinde, antik anforanın yaklaşık 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Elde edilen tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi

Kaçakçılık, Aliağa, Anfora, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi - Son Dakika

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