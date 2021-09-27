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2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

27.09.2021 10:13

- 2500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya Yanından araçların ve yayaların geçtiği 2 bin 500 yıllık surlar yıkılmak üzere Bursa'nın İznik ilçesinde ortadan ikiye ayrılan 2 bin 500 yıllık surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bithynia devrinde M.Ö. 4.

- 2500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yanından araçların ve yayaların geçtiği 2 bin 500 yıllık surlar yıkılmak üzere

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde ortadan ikiye ayrılan 2 bin 500 yıllık surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bithynia devrinde M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan İznik surları, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini aldı. İznik'in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surlar, yaklaşık 4 bin 970 metre uzunluğa sahip, Yenişehirkapı çevresinde bulunan surların bazı bölgelerinin ortadan ikiye ayrıldığı görüldü. Her an yıkılma tehlikesi olan surların hemen yanından yol geçiyor. Yolu çok sayıda araç ve yaya kullanıyor. Vatandaşlar ortadan ikiye ayrılan surların kimseye zarar vermeden bir an önce onarılmasını istiyor.

Ortadan ikiye ayrılan tarihi surların altından her gün geçen emekli öğretmen Taner Gübre, "Biz bu surların altından yaya olarak geçiyoruz. Yanından araçlar da geçiyor. Bu surlar çatlamış. İlla birilerinin üzerine yıkılması mı bekleniyor? Surların diğer bölgelerini güzel bir şekilde onardılar. O bölge burası kadar işlek değil. Burası daha işlek. Yukarıdan bir taş düşse can kaybı yaşanabilir. Surlar bir an önce tadilattan geçirilmeli" dedi.

2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Tragger, Bursa, İznik, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 2 bin 500 yıllık surlar ortadan ayrıldı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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