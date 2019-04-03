2 Bin 500 Yıllık Tarihi Surları Çirkin Saldırı
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları'na, yanında ateş yakılarak zarar verildi.
BURSA'nın İznik
ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları'na, yanında ateş yakılarak zarar verildi.
?İznik ilçesini çevreleyen 4 bin 970 metrelik surlara, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Erken Bizans dönemine ait olan 2 bin 500 yıllık surların Yenişehir
Kapı bölümünde küçük bir alan, yanında ateş yakılınca siyaha büründü. Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de aday olan İznik Surları'na yapılan çirkin saldırıya tepki gösteren nakkaş Yalçın Öztürk
, "Bu surlar, insanlardan çektiğini ne Haçlı ordularından, ne doğal afetlerden çekti. 2 bin 500 yıllık tarihe böylesine zarar verilir mi? Yazıklar olsun" dedi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:44 Kaynak: DHA
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