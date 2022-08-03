2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi turizme hazırlanıyor

Çalışmalar tamamlandığında raylı sistem ile kalenin kapıları ziyaretçilere açılacak

ORDU - Ordu'nun Ünye Belediyesi'nin çalışmaları ile 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişi ile Karadeniz Bölgesi'nin en gizemli yapılarından biri olan Ünye Kalesi'nde yeni bir döneme giriliyor. Tamamlanacak çalışmalar ile kale, turistlerin raylı sistemle ziyaret edebileceği bir alan olacak.

Ünye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ünye Kalesi'nde dehlizlerin temizlik çalışmaları tamamlanmıştı. Dehliz içerisine turistik ziyaret yapılması için hazırlanan ve onaylanan raylı sistem projesinde ray sistemi tamamlandı. Tarihi Ünye Kalesi'nde ayrıca kale içerisinde yürüyüş platformu kurulmasıyla ilgili hazırlanan proje, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanarak Orman Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındı.

1. ve 2. etap restorasyon çalışmaları tamamlanan ve içerisinde bulunan 2 adet dehlizde temizleme çalışmaları biten Ünye Kalesi'nde 250 metre uzunluğunda olan büyük dehliz için hazırlanan ve raylı sistemle ziyaret edilebilecek çalışma, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay aldı. Kalede bulunan ve temizlik çalışmaları tamamlanan 250 metre uzunluğundaki büyük dehliz için turistlerin raylı sistemle ziyaret edebileceği bir proje hazırlandı. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alan proje ile birlikte tamamlanarak hayata geçecek olan uygulama, aynı zamanda Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışma olması ile de dikkat çekiyor.

Ünye Kalesi'nde farklı projeler uygulayarak dikkat çeken bir destinasyon haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Dehlizlerimizdeki temizlik çalışmalarına 2019 yılı Aralık ayında başlamıştık. Küçük dehliz 26 metrede son buldu. Buranın daha çok sarnıç ya da malzeme deposu olarak kullanıldığı görüşü hakim oldu. Bir diğer ve büyük olan dehliz ise 250 metreye kadar uzanıyor. Buranın da temizleme çalışmaları tamamlandı ve bitiminde bozulmamış bir halde su kuyusuna ulaşıldı. Bu su kuyusu ile ilgili de değerli hocalarımızın 2 yönde düşünceleri var. Bunlardan birincisi savaş esnasında susuz kalmamak için kullanıldığı yönünde. Diğer düşünce ise yine Hristiyanlık dönemi öncesinde dini ayinler ve kutsamalar için kullanıldığı şeklinde" dedi.

"Projemiz Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor"

Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması yönünde farklı konsepte çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na ilk olarak Ünye Kalemizin giriş kapısından yukarıya doğru yürüyüş merdivenleri ve rampalar oluşturulması yönünde bir proje hazırlayarak sunmuştuk. Bu projemiz 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştı. Yine 250 metre uzunluğunda ki büyük dehlizin dibine inilebilmesi için raylı sistem kullanılması yönünde bir proje hazırlayarak sunduk. 28 Temmuz 2021 tarihinde sunduğumuz bu projede onaylandı. Dehlizin dibine ziyaretçileri raylı sistemle ulaştıracak olan projemiz bu özelliği ile aynı zamanda Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Ünye Kalemizi turizme kazandırarak kısa zamanda ziyarete açmak için gayret ettiğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.