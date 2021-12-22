SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU - Son Dakika

ARTVİN ile Ardahan'ı birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan- Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Sahara Geçidi'nden seyir halinde olan pek çok aracın, etkili soğuk sebebiyle camlarında buzlanma oluştuğu, sileceklerinin de donduğu görüldü. Sürücüler, sileceklerini elleriyle hareket ettirerek çalıştırmayı denedi, ara ara yolda durup, ön camlarını da temizlemeye çalıştı.

Bölgede kara yolları ekipleri de iş makineleri ile başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.