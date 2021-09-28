Üye Girişi
2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı - Son Dakika

2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı

28.09.2021 10:16
2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı, System.String[]

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Sivas'ta bulunan 2 bin 552 metre yüksekliğe sahip Yıldız Dağına tırmandı.

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Sivas'ta bulunan 2 bin 552 metre yüksekliğe sahip Yıldız Dağına tırmandı.

Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, ülkenin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Cennet, kendisinin geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında tırmanışlarına hız kesmeden devam ediyor. Erdek Cennet, 32 zirve gerçekleştirdikten sonra 33'ncü durağı olan Sivas'a geldi. Burada 2 bin 552 metre yüksekliğe sahip Yıldız Dağına tırmanış gerçekleştirdi. Cennet, Yıldız dağına tırmanışını 2 saatte tamamladı. Pandemi ve dağın şartları gibi çeşitli nedenlerle projesi uzayan Erdek Cennet, bu yıl sonunda 81 projesini tamamlamayı hedefliyor.

Yıl sonunda bitirmeyi planlıyor

Dağcı Erdek Cennet tırmanış öncesi yaptığı açıklamada, "Projem '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' Projem illerimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanış yapılıp ülkemizde olmayan Anadolu Parsı unvanının verilmesi yönünde bir projedir. Şuan Sivas Yıldız Dağını 2 bin 552 metre irtifadaki zirveyi gerçekleştireceğim. 33'ncü ildeyim. Pandemi, bürokrasi, dağın şartları, fizyolojik, maddiyat gibi sorunlardan dolayı şu anda 2'nci yılında. Bu yıl sonunda bitirme gibi bir düşüncem var. Şartlar müsaade ederse bu yıl sonunda bitirmeyi düşünüyorum" dedi.

Ölüm ile yaşam arasında 1 salise

Cennet, "Zorluk yaşama gibi bir şansımız yok. Dağda bizim ölüm ile kalım arasındaki mesafemiz bir salisedir. Dağa özellikle solo olarak çıkabilmek için dağcılık eğitimlerini almak gerekir. Kulüplerle 150-200 kişiyle deneyim, gözlem, tecrübe olmak zorunda. Kaya tırmanış eğitimi olması gerekiyor. Benim içim ölüm ile kalım arasındaki bir saliselik mesafe ön planda olduğu için ben sürekli o bir saliseye hazırlık yapıyorum. O bir salisede neler yapabileceğimi fizyolojik ve psikolojik olarak refleksler oluşturduğum için benim için herhangi bir risk durumu söz konusu değildir" diye konuştu. - SİVAS

2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı
2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı

Türkiye, Pandemi, Vefat, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile 10:17 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu 10:03 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Hırsızlık yapmak için girdiği dükkana tuvaletini yaptı! O anlar kamerada 10:02 Hırsızlık yapmak için girdiği dükkana tuvaletini yaptı! O anlar kamerada
Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı 09:44 Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı MasterChef Türkiye'de bu hafta ortalık birbirine giriyor! Şükrü, kendisini eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor 09:26 MasterChef Türkiye'de bu hafta ortalık birbirine giriyor! Şükrü, kendisini eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! 08:50 İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine 07:55 Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor 21:12 Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor

Son Dakika Haberleri
10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
10:16 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile
10:02 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu
10:02 Hırsızlık yapmak için girdiği dükkana tuvaletini yaptı! O anlar kamerada
10:01 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi
09:59 Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar
09:43 Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı
09:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı
09:25 MasterChef Türkiye'de bu hafta ortalık birbirine giriyor! Şükrü, kendisini eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor
09:23 Sarı-Kırmızılılar depremi yaşıyor! Fatih Terim, istifa mektubundan son anda vazgeçti
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor         
10:04
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı         
09:42
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Hikayesi, Melek İpek vakasını hatırlattı! Bir kadın daha hayatta kalabilmek için koca katili oldu Hikayesi, Melek İpek vakasını hatırlattı! Bir kadın daha hayatta kalabilmek için koca katili oldu         
08:38
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 10:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: 2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement