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2 bin 600 kişilik KYK öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor - Son Dakika

2 bin 600 kişilik KYK öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

28.09.2021 17:52
2 bin 600 kişilik KYK öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor, System.String[]

- Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden ve kısa sürede faaliyete geçecek olan 2600 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurt inşaatında incelemelerde bulundu.

- Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden ve kısa sürede faaliyete geçecek olan 2600 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, yurt inşaatının tamamlanması halinde Üniversite öğrencilerinin kendilerini evlerinde hissedeceğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin konaklama sorunu yaşamaması için çalışmalar devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Kısa sürede faaliyete geçecek olan 2600 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurt inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, yetkililerden yurdun öngörülen süreden önce tamamlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSEDECEK

Gençlerin konaklama sorunu yaşamamaları için çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı; "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman her daim yanlarındayız. Gençlerimizin iyi bir ortamda eğitim almaları, iyi bir ortamda konaklamaları için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki; gençlerimize katkı sunacak her yatırım geleceğimize yatırımdır. Bu sebeple gençlerimizin yanında olmaya onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapımı devam eden yurt binaları tamamlandığında Antalya'mızı tercih eden öğrencilerimiz modern yurdumuzda kendilerini evlerinde hissedecek. Antalya'mıza, çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yurt incelemesinin ardından 2021–2022 Akademik Yılı Üniversiteler Güvenlik, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Vali Yazıcı başkanlığında gerçekleşti.

(İHA)

Akdeniz Üniversitesi, Ersin Yazıcı, Antalya, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 600 kişilik KYK öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor - Son Dakika


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