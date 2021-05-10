2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü - Son Dakika

2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü

Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımda bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinin yaylaları mayıs ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını telefonlarıyla canlı yayın yaparak takipçilerine izlettiler. Öte yandan meteorolojiden yağan karla birlikte zirai don uyarısında bulunuldu. Uyarıda; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi (10.05.2021) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - BAYBURT

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