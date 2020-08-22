2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından 'fare kafatası' çıktı - Son Dakika

2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından 'fare kafatası' çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü'nün kıyısındaki Daskyleion Antik Kenti kazılarında Lidya dönemine ait yapıda fare kafatasına rastlandı.

2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından 'fare kafatası' çıktı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü'nün kıyısındaki Daskyleion Antik Kenti kazılarında Lidya dönemine ait yapıda fare kafatasına rastlandı.

İlk yerleşimlerin milattan önce 3000'li yıllara uzandığı Hisartepe mevkisindeki antik kentte 1954'te başlayan arkeolojik kazıya devam ediliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren'in başkanlığını yaptığı kazı ekibi, çalışmalarını 2 yıl önce bulunan 2 bin 600 yıllık mutfak ve çevresinde yoğunlaştırdı.

İren,ulaştıkları Lidya mutfağının bu medeniyete ait dünyadaki ender yapılardan olduğunu söyledi.

Kazıda bu yapıyla ilgili önemli buluntulara ulaştıklarını dile getiren İren, "Çok önemli buluntular veren ve Lidyalıların yemek alışkanlıklarını bize sergileyen bir mutfaktır. Bu yüzden burada belgelemeye çok önem veriyoruz ve çok titiz, yavaş bir çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

İren, mutfağın milattan önce 600 ila 550 yıllarında en az 2 defa yangın geçirdiğini tespit ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Çatı çöktüğü için bütün kap kacak tam olarak ele geçiyor. O sırada ne yemek pişiyorsa veya ne hazırlanıyorsa onların da kalıntılarını bulmak olası oluyor. Bu şekilde çeşitli hayvanların kemikleri ve çeşitli tohumlar elimize geçti. Bunu uzmanlar ve antropologlar inceliyorlar.

Bu yılki çalışmalarımızda bir sürpriz oldu, kazımızda ne olduğunu anlamadığımız bir kafatası parçası elimize geçti. Biz bunu hayvan bilimiyle uğraşan antropologlara gösterdiğimizde bunun Lidyalı bir mutfak faresi olduğunu öğrenmiş olduk. Bu bizim için hem eğlenceli hem de ilginç bir sonuç teşkil etti."

Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir, Bandırma ve Manyas belediyelerine teşekkür eden İren, antik kentte çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Daskyleion Antik Kenti

Anadolu'daki çeşitli etnik gruplar tarafından kurulan Daskyleion'a ilk yerleşenlerin, Misya ve Frigyalılar olduğu tahmin ediliyor.

Bölge, milattan önce 7'nci yüzyılda Lidya egemenliğine girdi.

Milattan önce 546'da Perslerin eyalet başkenti haline getirdiği Daskyleion'daki hakimiyetleri 220 yıla yakın sürdü.

Büyük İskender'in Biga civarında Perslerle olan savaşı kazanarak ele geçirdiği kent, yaklaşık 200 yıl Makedonyalıların hakimiyetinde kaldı.

Doğa Roma (Bizans) kalesinin 11'inci yüzyılda inşa edildiği kentte yerleşim, Türklerin bölgeyi ele geçirmesinin ardından sona erdi.

Manyas Gölü, Balıkesir, Bandırma, Manyas, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:36

Son Dakika Magazin 2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından 'fare kafatası' çıktı - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor         
16:28
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı 30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada         
13:31
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü         
12:40
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Trafikte dehşet anları kamerada! Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı         
10:42
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Kaza yapan arkadaşının başında Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı         
23:34
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 23:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından 'fare kafatası' çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei