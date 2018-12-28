Son Dakika Haberleri: 2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında

2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında

53 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı.

2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in, Abdullah Gül İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:28:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]