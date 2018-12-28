2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı." dedi.

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