2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında
53 dakika önce
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35
Meral Akşener'in, Abdullah Gül İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı